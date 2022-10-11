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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:17

РФ и Сирия будут сотрудничать в сфере контроля изменчивости COVID-19

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Россия и Сирия намерены взаимодействовать в области мониторинга изменчивости коронавируса, а также исследований новых инфекционных возбудителей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы планируем взаимодействие по направлению инфекционной безопасности, в том числе касаемо исследования новых возбудителей, мониторинга изменчивости COVID-19 и многих других направлений", - сказал Мурашко в ходе открытия I Международной Российско-Сирийской конференции по здравоохранению "Пути Авиценны".

По словам министра, в рамках конференции будет подписано соглашение о сотрудничестве между Сеченовским университетом и Университетом Дамаска. Кроме того, в ближайшее время из Сирии в Россию приедут 12 специалистов для обмена знаниями и стажировки.

Мурашко также предложил представителям Сирии сотрудничать в направлении цифровой трансформации здравоохранения.

Михаил Мурашко
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