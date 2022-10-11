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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

ВС РФ признал законным приговор экс-сотрудникам МВД, подбросившим наркотики Голунову

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ отклонил кассационные жалобы четверых бывших сотрудников столичного УВД по Западному округу, осужденных по делу о незаконном задержании и фальсификации доказательства в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Оспорить вынесенные по делу судебные решения - приговор и апелляционное определение - пытались четверо не признавших вину осужденных - экс-сотрудники УВД по ЗАО: Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, а также их руководитель Игорь Ляховец.

Мосгорсуд в мае 2021 года приговорил фигурантов к срокам от пяти до 12 лет колонии общего режима. Позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил наказание каждому из осужденных, назначив Ляховцу вместо 12 лет колонии - 11,5 лет, Феофанову и Уметбаеву - семь с половиной лет вместо восьми, Сергалиеву - семь лет три месяца вместо восьми.

Единственный фигурант, признавший вину, - Денис Коновалов был осужден на 4,5 года колонии.

Фигуранты были признаны виновными в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении Голунова, а также в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Дело Голунова

Как установило следствие, не позднее 6 июня 2019 года экс-сотрудники УВД по ЗАО приобрели и подложили Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.

Согласно обвинительному заключению, мотивом преступления следствие посчитало желание фигурантов продвинуться по службе, а также корысть.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено.

Сам Голунов заявлял, что связывает свое уголовное преследование с профессиональной деятельностью и что он будет добиваться справедливого наказания не только для задержавших его сотрудников, но и для заказчика преступления.

ВС РФ МВД Иван Голунов
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