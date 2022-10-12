Путин заявил, что РФ не поставит энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россия не намерена поставлять энергоресурсы в те государства, которые примут решение ограничить цены на них, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".