Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

НАМИ получит 1,5 млрд руб. на испытательную базу для сертификации "зеленых" автомобилей

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ФГУП "НАМИ" в 2022-2023 гг. получит из госбюджета 1,5 млрд рублей на создание испытательной базы для сертификационных и доводочных работ при проектировании автомобилей с низким углеродным следом.

Субсидия будет выделена по итогам конкурса, который проводил Минпромторг РФ. Согласно материалам ведомства, заявка "НАМИ" была единственная, соглашение о предоставлении субсидии - 450 млн руб. в 2022 году и 1,05 млрд руб. в 2023 году - "подлежит заключению".

Как сообщалось, постановление правительства о выделении 1,5 млрд руб. на создание испытательного комплекса для сертификации экологичных машин было утверждено в сентябре этого года. Средства предназначались для российских научных и исследовательских центров, занимающихся разработками "новых марок отечественных электромобилей, а также машин, использующих в качестве топлива водород", говорилось в пояснении к документу. Организация, выигравшая конкурс, должна создать комплекс и начать испытания автотехники не позднее 31 декабря 2024 года.

В пояснениях также отмечалось, что в РФ работают четыре научно-исследовательских центра, которые соответствуют требованиям для получения субсидии. Их названия не уточнялись.

НАМИ Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ракета "Протон-М" с ангольским спутником Angosat-2 стартовала с Байконура

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Свердловской области

Глава МАГАТЭ заявил о восстановлении внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС

Взрыв на Крымском мосту

СКР установил 12 лиц, имеющих отношение к теракту на Крымском мосту

На "Турецком потоке" усилили меры безопасности

"Газпром" начинает строить перемычку между восточной и западной частями ГТС России

Миллер допустил, что хаб российского газа на границе Турции и ЕС заменит "Северные потоки"

ЦБ предложили дать возможность иностранным банкам открыть филиалы в России

Путин заявил о готовности поставлять газ в Европу по уцелевшей ветке СП2

Путин назвал США, Польшу и Украину бенефициарами инцидентов на "Северных потоках"

Путин назвал США, Польшу и Украину бенефициарами инцидентов на "Северных потоках"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });