НАМИ получит 1,5 млрд руб. на испытательную базу для сертификации "зеленых" автомобилей

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ФГУП "НАМИ" в 2022-2023 гг. получит из госбюджета 1,5 млрд рублей на создание испытательной базы для сертификационных и доводочных работ при проектировании автомобилей с низким углеродным следом.

Субсидия будет выделена по итогам конкурса, который проводил Минпромторг РФ. Согласно материалам ведомства, заявка "НАМИ" была единственная, соглашение о предоставлении субсидии - 450 млн руб. в 2022 году и 1,05 млрд руб. в 2023 году - "подлежит заключению".

Как сообщалось, постановление правительства о выделении 1,5 млрд руб. на создание испытательного комплекса для сертификации экологичных машин было утверждено в сентябре этого года. Средства предназначались для российских научных и исследовательских центров, занимающихся разработками "новых марок отечественных электромобилей, а также машин, использующих в качестве топлива водород", говорилось в пояснении к документу. Организация, выигравшая конкурс, должна создать комплекс и начать испытания автотехники не позднее 31 декабря 2024 года.

В пояснениях также отмечалось, что в РФ работают четыре научно-исследовательских центра, которые соответствуют требованиям для получения субсидии. Их названия не уточнялись.