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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Кремль опроверг заявление Зеленского о планах РФ ударить по своей газовой инфраструктуре

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы планирует удары по своей газовой инфраструктуре.

В ходе общения с журналистами в четверг Пескова попросили прокомментировать слова Зеленского, который заявил, что Россия намерена это сделать, чтобы впоследствии обвинить Украину.

"Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Владимир Зеленский Украина
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