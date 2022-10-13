Думе предложили обязать чиновников декларировать расходы на выплату кредитов

Также предлагается запретить изымать имущество, которое чиновник приобрел до вступления в должность

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В России госслужащих и должностных лиц хотят обязать включать в декларации расходы на выплату кредитов и займов; одновременно предлагается запретить изымать у чиновников имущество, которое они приобрели до вступления в должность.

Об этом говорится в законопроекте № 212457-8, которое правительство внесло в Госдуму.

В нем предлагается к действующим требованиям о декларировании имущества добавить обязанность госслужащих раскрывать сведения о расходах по погашению кредитов (займов) на общую сумму, превышающую совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Кроме того, после принятия законопроекта чиновники будут представлять сведения о расходах в случае рассрочки платежа по оплате имущества или поэтапного погашения кредита.

Также предлагается госслужащим отражать в декларациях сделки, совершенных третьими лицами от имени или в интересах должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Предусматривается, что нельзя будет изымать имущество, приобретенное должностным лицом или членами его семьи до назначения (избрания) данного лица на должность или его супругой (супругом) до вступления в брак с данным лицом.

Также законопроект предлагает установить десятилетний пресекательный срок принятия решения об осуществлении контроля за расходами. Это означает, что решение об осуществлении контроля за расходами по каждой из сделок, не может приниматься по истечении 10 лет начиная с календарного года, в котором эти сделки были совершены.

Что касается каждой из сделок, то решения о контроле не могут приниматься по истечении 10 лет начиная с календарного года, в котором прекратились обязательства по соответствующей сделке, говорится в проекте закона.

Сам же закон после принятия вступит в силу с 1 января 2024 гола, говорится в документе

Вместе с тем законопроектом предусматривается обязанность по представлению сведений о расходах в отношении сделок, совершенных с 1 января 2023 года.