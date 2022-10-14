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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Нацпроект "Производительность труда" предложено продлить до 2030 года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития подготовило предложения о продлении национального проекта "Производительность труда" до 2030 года (действующий проект рассчитан до 2024 года), заявил руководитель ведомства Максим Решетников на форуме "Производительность 360".

"Что касается дальнейших шагов - подготовили предложения по расширению периметра нацпроекта и его продлению до 2030 года", - сообщил он.

По его словам, куратор нацпроекта первый вице-премьер Андрей Белоусов уже поддержал это предложение, осталось обсудить его с Минфином.

Решетников сообщил, что в нацпроект вовлечено 78 регионов и 4 тысячи предприятий по стране.

"Половина из них уже смогла на треть повысить скорость производства и на 50% выработку продукции. Благодаря этому компании увеличили свой доход на 61 млрд рублей (за 2019-2021 годыф - ИФ). Это в 4 раза больше, чем государство инвестировало в национальный проект за время реализации. То есть, нацпроект давно окупился с точки зрения государственных инвестиций", - заявил министр.

Цель нацпроекта "Производительность труда" - прирост производительности труда в стране на 5% в год. Среди основных инструментов - финансовое стимулирование и консультации экспертов по совершенствованию управления, логистике, сбыту продукции.

Минэкономразвития Максим Решетников Андрей Белоусов Минфин
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