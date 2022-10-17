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У половины россиян не оказалось сбережений и накоплений

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Каждый второй россиянин (51%) в настоящее время не имеет каких-либо сбережений и накоплений, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Социологи отмечают, что удельный вес сограждан, не располагающих сбережениями, за последние десять лет заметно снизился - в 2012 году накоплений не имели почти две трети россиян (62%).

На данный момент чаще всего сбережений не оказывается у респондентов в возрасте 35-44 лет (59%).

Женщин без накоплений оказалось больше, чем мужчин - 56% и 46% респондентов соответственно.

Деньги "про запас" в настоящее время откладывает почти каждый третий россиянин (31%), тогда как в 2012 году так поступали 18% сограждан.

На вопрос социологов о том, на какие цели откладываются деньги, допускающий любое количество ответов, 19% сообщили, что "на ремонт".

С 9% до 2%, сократилось количество граждан, не считающих нужным откладывать деньги и предпочитающих жить сегодняшним днём, показывают результаты исследования.

За последние десять лет стало меньше россиян, с 36% до 31% респондентов соответственно, не имеющих возможности откладывать деньги на что-либо.

Всероссийский инициативный интернет-опрос был проведён 11 августа 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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