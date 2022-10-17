Суды в России за два года изъяли у чиновников незаконное имущество более чем на $2 млрд

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Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российские суды за последние годы по искам прокуратуры обратили в доход государства незаконное имущество чиновников более чем на $2 млрд, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"В России выстроена эффективная система контроля за доходами, расходами и оборотом имущества государственных служащих и их близких родственников. При этом сформирована практика обращения денег коррупционного происхождения в доход государства", - напомнил Краснов на встрече с руководителем Национального антикоррупционного комитета Саудовской Аравии Мазином бин Ибрагимом Аль-Кахмусом в Эр-Рияде.

Краснов отметил, что российские прокуроры наделены правом подавать иски в отношении чиновников, не представивших доказательства законности происхождения принадлежащего им имущества.

По словам генпрокурора, за последние два года судами такого имущества взыскано на сумму, эквивалентную $2 млрд.