Прокуроры в I полугодии обратили в доход РФ свыше 420 млн руб. неподтвержденных доходов чиновников

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Прокуроры в первом полугодии 2024 года добились обращения в доход государства свыше 420 млн рублей, происхождение которых чиновники не смогли подтвердить, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"Если в первый год действия соответствующей нормы (механизм обращения в доход государства имущества законодательно закреплен в 2012 году - ИФ) в суды направлены иски о взыскании в пользу государства неподтвержденных доходов на сумму более 90 млн рублей, то за шесть месяцев текущего года эта сумма уже превысила 420 млн рублей", - сказал Краснов в четверг, выступая на 9-м заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК).

По его словам, в России продолжает совершенствоваться правоприменение в сфере противодействия коррупции, в том числе в части использования полномочий прокуроров по проверке обоснованности происхождения денежных средств чиновников и членов их семей, находящихся на их банковских счетах.