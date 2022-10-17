Фигуранты дела о хищении продовольствия на Северном флоте получили сроки от 3 до 8 лет

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Заозерский гарнизонный военный суд в Мурманской области вынес обвинительный приговор трем обвиняемым по делу о крупном хищении продовольствия для военнослужащих Северного флота (СФ), сообщило Управление ФСБ России по СФ.

Региональный управляющий ООО "Перспектива" Дамир Тарасов, заведующий складом Николай Белецкий и делопроизводитель Надежда Енина признаны виновными по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Как установил суд, компания "Перспектива" в рамках государственных контрактов осуществляла продовольственное обеспечение частей и подразделений СФ.

Однако с 2017 года Тарасов, Белецкий и Енина "составляли фиктивные заявки и накладные на получение завышенного количества выдаваемых военнослужащим воинских частей продовольственных пайков". Затем они продавали это продовольствие сторонним коммерческим организациям региона.

Решением суда Тарасов приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, Белецкий - к шести годам, Енина - к трем годам. На них также наложены штрафы в размере 700 тыс. рублей, 550 тыс. рублей и 250 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, в счет возмещения материального ущерба в пользу Минобороны России они обязаны возместить 60 млн рублей.