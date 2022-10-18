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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Четверо детей погибли в результате пожара в селе Хабаровского края

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Четверо детей погибли в результате пожара в селе Синда Нанайского района Хабаровского края, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону во вторник.

"По версии следствия, 18 октября 2022 года в ночное время произошло возгорание в жилом доме по улице Пассара в селе Синда. По предварительным данным, в результате случившегося погибли четверо несовершеннолетних, которые были оставлены взрослыми дома одни", - говорится в сообщении.

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следственно-оперативная группа в составе руководства следственного управления, следователей и криминалистов, приступила к осмотру места происшествия. В ходе расследования будут установлены причины случившегося.

Хабаровский край СКР
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