Военные РФ сообщили, что отбили атаку ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило о пресечении попытки армии Украины прорвать российскую оборону в Херсонской области.

"На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во вторник.

"Атака противника отражена. Огнем российской артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи", - заявил он.

По данным Конашенкова, за сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

"На Краснолиманском направлении, в результате нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 71-й егерской, 80-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики, Карповка и Ивановка Донецкой народной республики сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его словам, на данном направлении уничтожены 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами.