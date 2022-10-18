Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

Военные РФ сообщили, что отбили атаку ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило о пресечении попытки армии Украины прорвать российскую оборону в Херсонской области.

"На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во вторник.

"Атака противника отражена. Огнем российской артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи", - заявил он.

По данным Конашенкова, за сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

"На Краснолиманском направлении, в результате нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 71-й егерской, 80-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики, Карповка и Ивановка Донецкой народной республики сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его словам, на данном направлении уничтожены 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

Хроника 24 февраля – 18 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россиянин арестован в Москве за сотрудничество с иностранным государством

Военная операция на Украине

Горобьевка в Харьковской области перешла под контроль российской армии

Доступ к "Госуслугам" по самостоятельно размещенной биометрии может появиться 15 декабря

Доступ к "Госуслугам" по самостоятельно размещенной биометрии может появиться 15 декабря

РКН потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы Совета Федерации

Twitch получил второй за день штраф на 4 млн рублей за фейки об СВО

"Аэрофлоту" для эксплуатации новых самолетов потребуется набрать 3,5 тыс. пилотов

"Аэрофлоту" для эксплуатации новых самолетов потребуется набрать 3,5 тыс. пилотов
Военная операция на Украине

В Кремле нет данных об использовании РФ иранских дронов на Украине

Кассационный суд признал законным приговор Навальному за мошенничество и неуважение к суду

Кассационный суд признал законным приговор Навальному за мошенничество и неуважение к суду

Песков объяснил остановку мобилизации в отдельных регионах

Российский ЦМРбанк начал оказывать банковские услуги в ДНР и ЛНР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });