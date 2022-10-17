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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

Минобороны РФ сообщило о новых ударах по военным и энергетическим объектам Украины

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли новые удары морским и авиационным оружием большой дальности по украинским военным и энергетическим объектам, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

"Все назначенные объекты поражены", - заявил генерал.

Конашенков также сообщил, что российские военные сорвали атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Лисичанском (ДНР) и Николаевско-Криворожском (Херсонская область) направлениях.

"На Лисичанском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предприняла неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Стряповка Донецкой Народной Республики (ДНР). Активными действиями российских войск подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи", - сказал представитель Минобороны РФ.

По его словам, "уничтожено более 50 украинских военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и четыре пикапа".

"На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками пресечена попытка подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей", - сообщил Конашенков.

"На Купянском направлении огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое Харьковской области", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

По его данным, "уничтожено около 160 украинских военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля".

Хроника 24 февраля – 17 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Минобороны РФ Украина
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