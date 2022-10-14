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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Минобороны РФ заявило об овладении господствующими высотами близ Времевки в ДНР

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российские войска овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Времевка в ДНР, заявили в Минобороны РФ.

"На Времевском тактическом направлении в ходе преследования отступающих подразделений ВСУ российские войска овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Времевка Донецкой народной республики", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в пятницу.

По его словам, на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

"Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в населённом пункте Броды Львовской области поражен арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов", - сказал Конашенков в пятницу.

Объекты системы военного управления и энергетики уничтожены в Киевской и Харьковской областях высокоточным оружием ВКС РФ, сообщил он.

Конашенков также заявил, что "ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены два пункта управления, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах".

"Уничтожены шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Красное, Новоселовка Первая Донецкой народной республики, Гуляйполе Запорожской области, Калиновка и Новоалександровка Николаевской области", - сообщил официальный представитель министерства обороны РФ.

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Минобороны РФ Украина
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