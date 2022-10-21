Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Военные РФ сообщили о срыве попытки ВСУ форсировать реку на Красно-Лиманском направлении

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Сорвана очередная попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать реку на Красно-Лиманском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

"На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики. Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены", - сказал Конашенков.

По его словам, "уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа".

"На Николаево-Криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области", - сказал Конашенков.

Кроме того, по его словам, "предотвращены попытки проникновения в темное время суток в тыловые районы до 20 диверсионно-разведывательных групп ВСУ".

"Сосредоточенным огнем российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

"В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области высокоточным ударом ВКС России уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства. На Запорожском направлении подразделения ВСУ пытались атаковать мелкими группами российские позиции в районе Времевского выступа. Все атаки российскими войсками отражены, противник отброшен на исходные позиции", - сказал Конашенков.

По его словам, "уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и пять пикапов ВСУ".

"В районе населенного пункта Берховка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, производства США. В районе населенного пункта Никаноровка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля – 21 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Игорь Конашенков Украина Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ в 2023 году начнет круглосуточно мониторить Северный полюс

РФ в 2023 году начнет круглосуточно мониторить Северный полюс
Военная операция на Украине

Песков переадресовал военным РФ вопрос о "непростых решениях" на Херсонском направлении

Песков не подтвердил историю о 20 бутылках водки, отправленных в подарок Берлускони

В Кремле не обсуждали вопрос увеличения срока армейской службы и призыва женщин

В Кремле не обсуждали вопрос увеличения срока армейской службы и призыва женщин

Судоходство на Керченской паромной переправе возобновлено

Судоходство на Керченской паромной переправе возобновлено

Арестованы начальник управления МЧС Репин и гендиректор "Нефтегазстроймонтажа" Немиш

Военная операция на Украине

В Думе сообщили, что почти 10 тыс. мобилизованных вернули домой

В Думе сообщили, что почти 10 тыс. мобилизованных вернули домой
Военная операция на Украине

Власти сообщили о четырех погибших в результате удара ВСУ по переправе в Херсоне

Три человека погибли в результате обстрела ВСУ гражданской переправы через Днепр в Херсоне

Мост через Днепр в Херсоне подвергся обстрелу из РСЗО HIMARS

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });