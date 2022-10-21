Военные РФ сообщили о срыве попытки ВСУ форсировать реку на Красно-Лиманском направлении

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Сорвана очередная попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать реку на Красно-Лиманском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

"На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Нововодяное Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики. Массированным огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены", - сказал Конашенков.

По его словам, "уничтожено 25 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа".

"На Николаево-Криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области", - сказал Конашенков.

Кроме того, по его словам, "предотвращены попытки проникновения в темное время суток в тыловые районы до 20 диверсионно-разведывательных групп ВСУ".

"Сосредоточенным огнем российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

"В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области высокоточным ударом ВКС России уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства. На Запорожском направлении подразделения ВСУ пытались атаковать мелкими группами российские позиции в районе Времевского выступа. Все атаки российскими войсками отражены, противник отброшен на исходные позиции", - сказал Конашенков.

По его словам, "уничтожено более 40 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и пять пикапов ВСУ".

"В районе населенного пункта Берховка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, производства США. В районе населенного пункта Никаноровка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ", - сказал Конашенков.