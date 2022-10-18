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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Совет Федерации не планирует ограничивать трансляции пленарных заседаний

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации не планирует по примеру Госдумы ограничивать прямые трансляции своих пленарных заседаний, сообщил "Интерфаксу" источник в верхней палате парламента.

Военная операция на Украине

"Не планируется, - ответил он на соответствующий вопрос. - Не подтверждаю".

"Не закрываем, трансляция сохранится", - заявил вскоре и глава комитета СовФеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

Ранее СМИ сообщили, что Совет Думы решил ограничить прямые трансляции заседаний палаты в условиях СВО, а также, что сенаторы намерены последовать примеру Госдумы.

Источник "Интерфакса" в Госдуме объяснил это решение Совета Думы прежде всего тем, что "значительная часть повестки заседаний связана с обсуждением мер поддержки солдат и офицеров, выполняющих задачи СВО, а также с обсуждением всех вопросов, которые связаны с законодательным обеспечением спецоперации". Все аккредитованные в Думе журналисты, которых около тысячи, могут следить за трансляцией заседаний в пресс-центре, добавил собеседник агентства.

Начальник пресс-службы верхней палаты парламента Владислав Пономаренко заявил журналистам, что "в Совете Федерации остается настрой на максимальную открытость, эффективную популяризацию парламентской деятельности".

Он заверил, что продолжатся прямые трансляции пленарных заседаний, заседаний комитетов и других парламентских форматов на доступных площадках и этому не помешает и блокировка аккаунта Совета Федерации на YouTube.

"У нас ведутся трансляции в ВКонтакте, на RuTube, в социальных сетях. Естественно, это касается и завтрашнего заседания", - сказал Пономаренко.

Совет Федерации Госдума Совет Думы Владислав Пономаренко
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