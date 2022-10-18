Сбивший коллегу космонавт Артемьев находился за рулем по разрешению врачей

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Недавно вернувшийся на Землю с МКС космонавт Олег Артемьев, который накануне сбил на машине сотрудника Центра подготовки космонавтов (ЦПК), находился за рулем по разрешению врачей. Об этом сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Олег совсем недавно вернулся из космического полета, он находился на реабилитации (...) Он уже не в первый раз возвращается из космического полета и по его состоянию врачи его отпустили из профилактория из Центра подготовки космонавтов. Поэтому он находился за пределами ЦПК по разрешению врачей", - сказал Крикалев журналистам во вторник.

"Пострадавший сейчас находится в больнице, врачи уточняют повреждения, которые были получены. Но, вроде, самое страшное предположение, что тяжелая черепно-мозговая травма, не подтвердилось. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь (...) Будет сделано все возможное, чтобы как можно скорее ввести его в строй", - сказал исполнительный директор "Роскосмоса".

Ранее во вторник в госкорпорации сообщили, что космонавт Артемьев накануне сбил на машине сотрудника ЦПК им. Гагарина, пострадавший госпитализирован с переломами.

"ДТП произошло в понедельник вечером в условиях ограниченной видимости на плохо освещенной дороге вне зоны пешеходного перехода, Олег Артемьев не заметил переходившего дорогу человека", - сообщили в госкорпорации.

По ее данным, пострадавший Анатолий Уронов – сотрудник Центра подготовки космонавтов - госпитализирован в Щелково с переломами.

"Артемьев был трезв. На место ДТП он вызвал врачей и оказал первую помощь пострадавшему", - отметили в "Роскосмосе".

ЦПК и "Роскосмос" оказывают семье и самому пострадавшему всю необходимую помощь, сообщили в госкорпорации.

Артемьев вернулся на Землю с Международной космической станции 29 сентября, это был его третий полет в космос.