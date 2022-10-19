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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Госдума ратифицировала договор стран СНГ о противодействии легализации преступных доходов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Госдума в среду ратифицировала договор государств-участников СНГ о противодействии отмыванию полученных преступным путем доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Договор был подписан 15 октября 2021 года.

Как отмечается в документе, стороны в соответствии с договором, международными обязательствами и национальным законодательством сотрудничают, координируют свою деятельность, объединяют усилия государственных органов, общественных и иных объединений и организаций, а также граждан в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Госдума СНГ
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