В МИД заявили, что не слышали об обсуждении вопроса об ограничении выезда из РФ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Министерству иностранных дел РФ не известно об обсуждении возможных ограничений на выезд из страны, заявил в среду замглавы МИД Евгений Иванов.

"Если говорить про мидовскую составляющую, мы не слышали о таком", - сказал Иванов журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в среду стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.