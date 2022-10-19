Снотворное нельзя будет купить онлайн в рамках эксперимента по дистанционной продаже

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Правительство разработало критерии включения рецептурных лекарственных препаратов, которые в рамках эксперимента можно купить онлайн. Соответствующий проект постановления опубликован в среду на интернет-портале проектов нормативных актов.

Согласно документу, продаже не будут подлежать спиртосодержащие препараты, а также лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества, снотворные и седативные средства и сильнодействующие лекарства, которые можно принимать только под наблюдением врача.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов пояснил журналистам, что "в такой список не должны войти препараты, которые необходимо принимать только под наблюдением врача, в частности для прерывания беременности, а также по которым существует риск их немедицинского применения, например, подлежащие предметно-количественному учету".

"При этом для дистанционной продажи не будут доступны лекарственные препараты, перечень которых определен законом, например, содержащие наркотические средства, сильнодействующие вещества, психотропные вещества и их прекурсоры, радиофармацевтические и иммунобиологические лекарственные препараты, а также препараты, требующие особые условия хранения и перевозки, содержащие этиловый спирт свыше 25% объема и лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями", - уточнил Кузнецов.

Эксперимент по онлайн-продаже через аптечные сети рецептурных препаратов начнется в 2023 году в пилотных регионах, в том числе в Москве, Московской и Белгородской областях.