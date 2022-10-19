Дума приняла закон о штрафах за необоснованные проверки контрольными органами

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла закон, которым в Кодекс об административной ответственности (КоАП) РФ вносятся изменения, предусматривающие введение административной ответственности в виде штрафа за проведение контрольными органами необоснованных проверок.

Эта норма распространяется на все госорганы и госкомпании, уполномоченные на осуществление государственного контроля. Теперь нарушением будет считаться проведение контрольного мероприятия при отсутствии оснований для его проведения, нарушение сроков проведения таких проверок, отсутствие согласования проведения внеплановых проверок с прокуратурой, привлечение к проверкам не аккредитованных или не аттестованных экспертов.

За такие нарушения вводится административная ответственность в виде предупреждения или штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

За такое повторное нарушение или "грубое нарушение требований законодательства о государственном контроле" (проведение проверки без санкции руководства - ИФ) вводится штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей или дисквалификации на срок от 6 месяцев до 1 года.

Также штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей будет налагаться на должностных лиц всех госорганов и госкомпаний, уполномоченные на осуществление государственного контроля, за невнесение информации о профилактическом или контрольном (надзорном) мероприятии в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Такие же штрафы будут налагаться за нарушение (два и более раза в течение одного года) сроков внесения информации о таких проверках в названный реестр или за внесение недостоверной или неполной информации о проверках.

Кроме того, принятым законом уточняется положение нормы КоАП (статья 7.292), предусматривающей административную ответственность за отказ или уклонение поставщика от заключения государственного контракта по государственному оборонному заказу (ГОЗ), договора, необходимого для выполнения ГОЗ. А именно, оговаривается, что положения этой статьи КоАП применяются только в том случае, если "предусмотренные ею действия не содержат уголовно наказуемого деяния".

Необходимость такого уточнения связана с тем, что в сентябре был принят закон о введении уголовной ответственности за нарушение обязательств по ГОЗ. Одна из новых статей Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей, либо только в виде штрафа в пределах 1-3 млн рублей за отказ или уклонение от обязательного заключения контракта во исполнение ГОЗ (если подрядчик определен или является, например, единственным поставщиком). Ранее за такое же нарушение накладывалось только административное наказание.