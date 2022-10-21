Более 700 интернет-ресурсов было заблокировано в РФ в 2022 году из-за экстремизма

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В 2022 году Генеральная прокуратура РФ направила более 700 требований в Роскомнадзор для блокировки интернет-ресурсов по мотивам экстремистской деятельности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

Об этом заявили в Генпрокуратуре по итогам заседания объединенной коллегии генпрокуратур России и Белоруссии в Бресте, где обсуждались вопросы противодействия экстремистской деятельности.

Коллегия отметила, что как для России, так и для Белоруссии, совершение экстремистских преступлений с использование интернета - "наиболее актуальная проблема", указали в российском надзорном ведомстве.

По словам генерального прокурора РФ Игоря Краснова, сегодня с помощью интернета и современных средств коммуникации "в эту деструктивную деятельность активно вовлекается молодое поколение".

По итогам заседания было подписано "решение объединенной коллегии о необходимости дополнительных совместных мер в сфере противодействия экстремизму", заключили в российском надзорном ведомстве.