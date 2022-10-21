Закон о едином полисе ОСАГО для России и Белоруссии могут принять до конца года

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Модельный закон о едином полисе ОСАГО и порядке оформления дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на территории Белоруссии и России может быть принят до конца 2022 года, сообщил журналистам председатель комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности ГД, председатель комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Виктор Пинский.

"Благодаря модельному закону, который до конца года планирует принять Парламентское собрание Союза Белоруссии и России, автовладельцы двух стран смогут оформлять ДТП без участия сотрудников ГИБДД уже в следующем году", - отметил Пинский на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по законодательству и регламенту.

На примере работы с ОСАГО тестируется в целом система взаимодействия госорганов двух стран, подчеркнул депутат.

"Это важно, потому что связи между нашими странами укрепляются, жители, особенно сопредельных областей, активно перемещаются по территории России и Белоруссии на собственных автомобилях. Кроме того, на примере работы с ОСАГО мы тестируем в целом систему взаимодействия и госорганов двух стран, и различных ведомств, и организаций для дальнейшего сближения законодательства России и Белоруссии", - подчеркнул парламентарий.

Обсуждение вопросов, связанных с реализацией модельного закона об обязательном страховании автогражданской ответственности, состоялось в пятницу в Москве на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по законодательству и регламенту.