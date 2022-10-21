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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

Школьники подарили патриарху Кириллу "Закон Божий", который принадлежал его отцу

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Уникальный подарок получил от школьников города Лукоянова патриарх Кирилл в пятницу в ходе визита в Нижегородскую область.

Как сообщает сайт Русской православной церкви, учащиеся школы №2 (бывшей железнодорожной), в которой учился Михаил Васильевич Гундяев, отец патриарха, вручили предстоятелю старинную книгу "Закон Божий". На титульным листе учебника сделана карандашом надпись "Гундяевъ", а в конце на обложке книги написано "Гундяева Михаила Законъ Божiй". На страницах учебника есть пометы и подчеркивания владельца.

Книга была обнаружена в семье ученика школы Ильи Дмитриева. Бабушка Ильи Надежда Юрьевна нашла "Закон Божий", когда просматривала старинные семейные книги. Она предполагает, что у ее бабушки, Потаповой Пелагеи Семеновны, книга сохранилась от ее братьев и сестер, двое из которых, как и Михаил Гундяев, учились в железнодорожной школе.

Патриарх посетил Покровский храм Лукоянова и дом-музей "Исповедник веры Христовой иерей Василий Гундяев".

патриарх Кирилл РПЦ
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