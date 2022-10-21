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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Московская патриархия не получала от Латвийской православной церкви просьбы об автокефалии

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви заявили, что прошения о предоставлении автокефалии (независимости) от Латвийской православной церкви в Москву не поступало.

"Да, мы располагаем информацией о проведении Собора ЛПЦ. Однако о поступлении в Москву каких-либо официальных обращений мне пока ничего не известно", - сказал "Интерфаксу" в пятницу советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов.

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Ранее латвийские СМИ сообщили, что накануне в рижском храме Всех Святых состоялся Собор ЛПЦ, участники которого почти единогласно приняли обращение к патриарху Кириллу о даровании ЛПЦ статуса автокефальной церкви.

Как сообщалось, недавно вице-премьер, министр юстиции Латвии Янис Борданс направил патриарху Кириллу письмо с требованием предоставить Латвийской православной церкви автокефалию. В МИД РФ это расценили как "грубейшее вмешательство" в церковные дела. До этого, в сентябре, сейм Латвии принял закон о независимости ЛПЦ.

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