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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Категории получателей льготных автокредитов планируется расширить в 2022 году

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Категории получателей льготных автокредитов будут расширены уже в этом году, при этом утвержденный на 2022 год объем программы льготного автокредитования останется прежним, заявил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Дело в том, что у нас постоянно совершенствуется формат поддержки автопрома, поэтому имеется в виду, что просто категории в рамках льготного автокредитования будут расширены. Коллеги сейчас подготовят окончательные предложения: то есть это в рамках текущего бюджета и тех объёмов, которые были уже ранее приняты", - сказал он, отметив, что корректировки произойдут в 2022 году.

В число получателей субсидируемых кредитов могут попасть, в частности, пенсионеры и военнослужащие. Ранее с таким предложением выступил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

"Мы поддерживаем. Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены", - сообщил Мантуров.

Программы льготного автокредитования, перезапущенные Минпромторгом с середины июля, являются одним из основных инструментов стимулирования спроса на российском авторынке. Они предполагают субсидирование 20%-х (для жителей Дальнего Востока - 25%-х) скидок на автомобили стоимостью до 2 млн руб. Сейчас воспользоваться программами могут, в частности, те, кто приобретает свой первый автомобиль, семьи с одним несовершеннолетним ребенком и более, а также медработники и работники сферы образования.

Льготные автокредиты в РФ можно получить на все модели Lada, "УАЗа" и "ГАЗа", а также кроссоверы Haval Jolion и электромобили Evolute, серийный выпуск которых в конце сентября был начат на липецком "Моторинвесте". На последние действует повышенная скидка в 35% (не более 925 тыс. руб.)

Объем программы льготного автокредитования на текущий год составляет 9,7 млрд рублей. По состоянию на начало октября в рамках программы было выделено 4,1 млрд рублей, реализовано около 22 тыс. автомобилей, говорил недавно Мантуров в интервью "Российской газете".

Минпромторг Денис Мантуров
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