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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:24

Лавров и генсек Организации исламского сотрудничества проведут переговоры в Москве

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Ибрахим Таха, который находится в Москве с рабочим визитом, проведут в понедельник переговоры, сообщает МИД РФ.

"23-26 октября в Москве с рабочим визитом будет находиться генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Таха. 24 октября состоятся его переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что сторонами "будут рассмотрены различные аспекты двустороннего взаимодействия между Россией и ОИС, включая политический диалог, сотрудничество в области экономики, финансов, науки и образования, противодействие терроризму, обеспечение прав человека, продвижение межцивилизационного и межрелигиозного диалога".

Кроме того, состоится обмен мнениями об обострившейся международной ситуации с акцентом на ее последствия для беднейших экономик мира.

"Будут обсуждены возможности международного содействия урегулированию конфликтов в государствах-членах ОИС, расположенных на Ближнем Востоке и в Африке. В повестке дня переговоров приоритетная для ОИС проблематика палестино-израильских отношений", - добавили в российском МИД.

Сергей Лавров Хусейн Ибрахим Таха
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