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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

В Вашингтоне снова призвали Россию вернуть свободу гражданам США Грайнер и Уилану

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - США продолжают призывать РФ освободить "неправомерно задержанных" американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и гражданина США Пола Уилана, заявил представитель Госдепа Нед Прайс во вторник.

"Бриттни Грайнер не должна быть под стражей, она не должна находиться в заключении ни дня больше. Мы считаем ее и Пола Уилана, который также провел слишком много времени в заключении, неправомерно задержанными", - сказал Прайс на брифинге, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе Грайнер.

Он добавил, что Госдеп находится в постоянном контакте с людьми, отстаивающими интересы Грайнер.

Грайнер играла за сборную США и в ее составе становилась олимпийской чемпионкой в 2016 и 2020 годах. С 2015 года она выступает за екатеринбургский клуб УГМК.

5 марта Федеральная таможенная служба сообщила, что еще в феврале Грайнер задержали в Шереметьево, поскольку в ее ручной клади собака учуяла вейпы с гашишным маслом. Спортсменку арестовали.

Пол Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют.

США Пол Уилан Бриттни Грайнер
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