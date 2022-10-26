Ликвидировано открытое горение на складе в Петербурге

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Пожарные потушили открытый огонь на складе со стройматериалами в Колпинском районе Петербурга, где накануне вечером начался крупный пожар, сообщает пресс-служба управления МЧС по городу в среду.

"В 15:35 (объявлена - ИФ) ликвидация открытого горения в поселке Металлострой", - говорится в сообщении.

Спасатели занимаются проливкой и разборкой конструкций.

Ранг пожара снижен до первого номера, уточняют в ведомстве. На месте работают 123 сотрудника МЧС, в их распоряжении 27 единиц техники.

Вечером во вторник в поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга начался пожар на складе со стройматериалами общей площадью 24 тыс. кв. м и высотой 12 м. Огонь охватил 12 тыс. кв. м, крыша здания обрушилась на площади 9 тыс. кв. м. Пожар локализовали ночью.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.