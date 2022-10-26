Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Ликвидировано открытое горение на складе в Петербурге

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Пожарные потушили открытый огонь на складе со стройматериалами в Колпинском районе Петербурга, где накануне вечером начался крупный пожар, сообщает пресс-служба управления МЧС по городу в среду.

"В 15:35 (объявлена - ИФ) ликвидация открытого горения в поселке Металлострой", - говорится в сообщении.

Спасатели занимаются проливкой и разборкой конструкций.

Ранг пожара снижен до первого номера, уточняют в ведомстве. На месте работают 123 сотрудника МЧС, в их распоряжении 27 единиц техники.

Вечером во вторник в поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга начался пожар на складе со стройматериалами общей площадью 24 тыс. кв. м и высотой 12 м. Огонь охватил 12 тыс. кв. м, крыша здания обрушилась на площади 9 тыс. кв. м. Пожар локализовали ночью.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Петербург МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минобороны отрицают беседу с депутатом, объявившей о решении не мобилизовывать отцов двух детей с беременной женой

Вопрос о компенсации гражданам вкладов в Сбербанке СССР отложен еще на год

Пашинян сообщил, что 31 октября встретится с Путиным и Алиевым в Сочи

Дума приняла поправки о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкое преступление

Дума приняла поправки о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкое преступление

Президент поручил усилить меры безопасности на энергетических и транспортных объектах РФ

Российские военные отработали нанесение ответного массированного ядерного удара

Российские военные отработали нанесение ответного массированного ядерного удара

В Москве заочно арестовали преподавателя из США по делу о наркотиках

Задачи тренировки стратегических сил сдерживания РФ выполнены полностью

ФАС заявила о необходимости маркировать рекламу в телеграм-каналах

ФАС заявила о необходимости маркировать рекламу в телеграм-каналах
Пандемия коронавируса

Попова заявила, что рисков для россиян из-за создания в США гибридного вируса COVID нет

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });