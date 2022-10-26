Хуснуллин отметил сокращение выдачи ипотеки на 36% за январь-сентябрь

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В России за первые три квартала 2022 года число выданных ипотечных кредитов в Россиисократилось на 36% в годовом измерении, сообщил на заседании правительства вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Прирост портфеля ипотечного составляет 1 294 млрд рублей. Это на 672 млрд меньше, чем за 9 месяцев 2021 года. Выдано 896 тысяч кредитов - на 36% меньше, чем за 9 месяцев 2021 года", - сказал он.

Он уточнил, что объем выдачи в денежном выражении составил 3,2 трлн рублей - на 21% меньше, чем за 9 месяцев 2021 года.

Благодаря мерам поддержки правительства на покупку жилья в новостройках выдано 295 тысяч кредитов, что всего на 13% меньше прошлогоднего показателя, добавил вице-премьер. При этом объем выдач составил 1,5 трлн рублей, наблюдается рост на 11% к 9 месяцам прошлого года.

По словам Хуснуллина, наибольшей популярностью пользуются субсидируемые государством ипотечные программы, особенно семейная ипотека.

"Могу сказать, что по сравнению с 2021 годом мы выдали по семейной ипотеке на 57% больше кредитов - это 126 тысяч почти. А в деньгах - на 586 млрд, это на 125% больше, чем за 9 месяцев 2021 года", - заключил он.

Ранее в Банке России сообщили, что выдачи ипотеки в сентябре выросли на 13%, с 459 до 518 млрд рублей в августе. Быстрее они росли в секторе вторичного жилья (+15% по сравнению с августом), чем первичный (+11%, 243 млрд рублей). В итоге по объёму выдач "вторичка" обогнала "первичку" (около 275 млрд против 243 млрд рублей).

Ипотека на первичное жилье по-прежнему практически полностью выдается в рамках льготных программ - 240 млрд рублей в сентябре.

Сообщалось, что объем средств на программу семейной ипотеки, заложенный в бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, составляет 112,5 млрд рублей. Эксперты прогнозируют, что спрос на программу "Семейная ипотека" в 2023 году составит около 166 тысяч кредитов на сумму 1,16 трлн рублей. По предварительным расчетам, расходы федерального бюджета составят в 2023 году 84,6 млрд рублей, в 2024 году - 72,6 млрд, в 2025 году - 43,9 млрд.