Песков раскритиковал заявления Польши о роли СССР во Второй мировой войне

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали чудовищной ложью утверждение польской стороны о том, что памятники павшим советским воинам сносятся из-за того, что Советский Союз не принес свободу в Польшу в 1945 году.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов в связи с планами снести еще четыре памятника советским воинам в Польше, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Это чудовищная ложь. Очередная попытка оболванивать молодое поколение поляков и растить их, вскармливая, питая этой ложью и провоцируя ненависть к русским".

Касаясь слов о том, что советские солдаты не принесли свободу в Польшу, а потому памятники воинам СССР являются ложными и должны быть снесены, представитель Кремля отметил: "Граждане России, других республик, которые входили в состав Советского Союза, погибли, освобождая Польшу".

Потому, считает Песков, подобные утверждения сами по себе являются ложью. "Все это ложь. История, мы надеемся, покажет неправедность этого, ну, а по-другому к этому невозможно относиться", - добавил он.