Военные РФ сообщили об отражении атак ВСУ на трех направлениях

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили атаки украинских войск в Харьковской и Николаевской областях, а также на территории ЛНР, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

"На Купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, усиленных наемниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа", - сказал Конашенков.

По его словам, "на Красно-Лиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики".

"Активными действиями подразделений российских войск выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены. В результате огневого поражения уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что сорвано наступление противника в районе ряда населенных пунктов Николаевской области.

"На Николаево-Криворожском направлении две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области. В результате огневого поражения наступление противника сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

В результате на этих направлениях, сказал он, "уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей".