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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Путин рекомендовал оппонентам не искать в альтернативной точке зрения "угрозу демократии"

Путин рекомендовал оппонентам не искать в альтернативной точке зрения "угрозу демократии"
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рекомендовал западным оппонентам, видящим во всем "происки Кремля", обратить внимание на себя и не искать в альтернативной точке зрения "угрозы демократии".

Выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин обратил внимание на то, что либеральная идеология в мире изменилась до неузнаваемости. "Если классический либерализм понимал свободу каждого человека как свободу "говорить что хочешь", "делать что хочешь", то уже в ХХ веке либералы стали заявлять о том, что у так называемого "открытого общества" есть враги. ... И свобода таких "врагов" может и должна быть ограничена, а то и отменена", - сказал президент РФ.

Теперь, заметил он, "вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной пропагандой и угрозой демократии".

"Вот чего из России не исходит - это все "происки Кремля". Ну на себя-то посмотрите. Неужели мы такие всемогущие? Любая критика в адрес наших оппонентов, любая, воспринимается как "происки Кремля", "рука Кремля". Ну бред какой то", - сказал Путин.

Он рекомендовал оппонентам "как то поинтереснее изложить свою точку зрения, как то концептуально". "Нельзя же все сваливать на "козни Кремля", - отметил президент РФ.

Владимир Путин Валдай
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