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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

ФСБ задержала в Ставрополье четырех человек по подозрению в подготовке теракта

Задержанные являются сторонниками украинских радикалов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Ставропольском крае четырех сторонников украинских радикалов, планировавших совершить теракт на административном объекте региона.

Об этом объявил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, "являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона".

В ходе обысков по местам жительства задержанных, а также оборудованного ими на территории Предгорного района Ставропольского края тайника обнаружены и изъяты: огнестрельное оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательной смеси, а также "методическая литература по организации массовых беспорядков".

"В отношении членов группы возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Террористический акт". Подозреваемые задержаны, помещены под стражу", - сообщили в ФСБ.

ФСБ Ставропольский край
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