ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Свердловской области

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Житель Свердловской области задержан по подозрению в приготовлении к теракту в отношении административного здания в Нижнем Тагиле, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила в среду пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Управлением ФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле предотвращен террористический акт в отношении административного здания. В результате спецоперации 5 октября задержан 59-летний местный житель, гражданин РФ, прибывший в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году. По месту его жительства и работы обнаружены вещества, которые выходец с Украины планировал использовать для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройства", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ, задержанный таким образом хотел "дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти и запугать местное население".

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч.2 ст.205 УК РФ (приготовление к террористическому акту) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ).