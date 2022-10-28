Думе предложили сделать Минпромторг единым заказчиком российских промтоваров для властей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг может получить полномочия по обеспечению госорганов различных уровней промышленной продукцией российского производства, следует из законопроекта № 220638-8, который в Госдуму внесла группа депутатов.

В законопроекте поправки в 488-ФЗ "О промышленной политике". Если закон будет принят, Минпромторг должен будет заниматься еще и обеспечением промышленной продукцией, произведенной на территории России, федеральных органов исполнительной власти, регионов, юридических лиц и территорий, определяемых решениями правительства.

Принятие закона позволит создать условия для формирования спроса на отечественную продукцию со стороны заказчиков, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Проектируемые положения законопроекта позволят увеличить производство импортозамещающей продукции и ограничить допуск иностранных товаров к осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд", - пишут депутаты.

По их словам, для исполнения этого закона должно быть создано федеральное казенное учреждение (ФКУ) "Федеральный центр обеспечения промышленной продукцией". Его учредителем должен стать Минпромторг. Это ФКУ должно будет заниматься организацией и проведением закупок российской промпродукции в интересах федеральных и региональных органов власти.

Сейчас для стимулированя закупок российских товаров для госзаказчиков и госкомпаний установлены квоты на закупку отдельных видов российской промпродукции.

Ранее Федеральное казначейство сообщало, что госзаказчики и госкомпании выполнили в 2021 году квоты по закупкам продукции российского производства (производства стран ЕАЭС) немногим более чем на 50%. Так, по данным Казначейства, в прошлом году госзаказчики выполнили квоты по закупке российской продукции по 51 позиции из 99, включенных в перечень квотируемой продукции. Госкомпании выполнили квоты по 139 позициям из 251 - на 55,4%.