Число случаев COVID-19 в мире превысило 629,7 млн

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на по состоянию на вечер пятницы достигло 629 млн 740 тыс. 541, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 587 тыс. 818 человек.

На утро субботы данные не обновлялись.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

Число случаев COVID Число умерших пациентов США 97 млн 423 тыс. 583 1 млн 70 тыс. 138 Индия 44 млн 646 тыс. 496 528 999 Франция 36 млн 962 тыс. 135 157 811 Бразилия 34 млн 815 тыс. 258 687 962 Германия 35 млн 523 тыс. 412 153 377

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 845,8. В США на 1 млн жителей скончался 3 271 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 391, в Бразилии - 3 195, в Германии - 1 830.