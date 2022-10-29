Число случаев COVID-19 в мире превысило 629,7 млн
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на по состоянию на вечер пятницы достигло 629 млн 740 тыс. 541, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 587 тыс. 818 человек.
На утро субботы данные не обновлялись.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
|Число случаев COVID
|Число умерших пациентов
|США
|97 млн 423 тыс. 583
|1 млн 70 тыс. 138
|Индия
|44 млн 646 тыс. 496
|528 999
|Франция
|36 млн 962 тыс. 135
|157 811
|Бразилия
|34 млн 815 тыс. 258
|687 962
|Германия
|35 млн 523 тыс. 412
|153 377
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 845,8. В США на 1 млн жителей скончался 3 271 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 391, в Бразилии - 3 195, в Германии - 1 830.