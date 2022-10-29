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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

В России за сутки COVID-19 заболели 7 107 человек

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 107 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 606 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 499.

Количество госпитализированных за сутки составило 1 330 человек, показатель увеличился в сравнении с предшествующими сутками на 4,9%. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 40 субъектах РФ, снижение - в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах.

За минувшие сутки скончались 79 человек, накануне сообщалось о 78 умерших.

"Выздоровели за сутки 11 527 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 416 тыс. 922 случая заражения коронавирусной инфекцией, 390 029 умерших и 20 млн 787 тыс. 116 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 29 октября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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