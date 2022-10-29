Соловьев переизбран главой Союза журналистов России

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Журналист Владимир Соловьев избран председателем Союза журналистов России (СЖР) на второй срок. Решение было принято единогласно участниками XIII Съезда СЖР, прошедшего в субботу в Москве.

Никто из членов Союза, кроме действующего председателя, не выдвинул своей кандидатуры на пост главы СЖР.

В работе съезда приняли участие почти 300 делегатов региональных отделений Союза.

Соловьев впервые был избран председателем СЖР 25 ноября 2017 года. С 2018 года входит в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

На съезде также были внесены изменения в устав СЖР, которые позволят войти в его состав союзам журналистов, действующим как юридические лица (Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана).

Глава СЖМ, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, выступая на съезде, сообщил, что в случае принятия поправок в устав СЖР, московский союз незамедлительно подаст заявление о своём вступлении в организацию. Как сообщалось, в 2019 году на съезде московского союза журналистов в его устав были внесены изменения, которые дают ему такую возможность.