Соловьев переизбран главой Союза журналистов России
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Журналист Владимир Соловьев избран председателем Союза журналистов России (СЖР) на второй срок. Решение было принято единогласно участниками XIII Съезда СЖР, прошедшего в субботу в Москве.
Никто из членов Союза, кроме действующего председателя, не выдвинул своей кандидатуры на пост главы СЖР.
В работе съезда приняли участие почти 300 делегатов региональных отделений Союза.
Соловьев впервые был избран председателем СЖР 25 ноября 2017 года. С 2018 года входит в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
На съезде также были внесены изменения в устав СЖР, которые позволят войти в его состав союзам журналистов, действующим как юридические лица (Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана).
Глава СЖМ, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, выступая на съезде, сообщил, что в случае принятия поправок в устав СЖР, московский союз незамедлительно подаст заявление о своём вступлении в организацию. Как сообщалось, в 2019 году на съезде московского союза журналистов в его устав были внесены изменения, которые дают ему такую возможность.
Владимир Соловьев родился 14 ноября 1964 года в подмосковном Ногинске. В 1990 году окончил международное отделение факультета журналистики МГУ. После окончания учебы работал на телевидении. С 1992 по 1997 год был собственным корреспондентом "Останкино" (впоследствии ОРТ) в Югославии, заведующим отделением телерадиокомпании на Балканах. В качестве военного корреспондента работал на семи войнах, в том числе обеих чеченских.
С 1999 по 2005 год - комментатор информационных программ ОРТ (затем - Первого канала), работал в "кремлёвском пуле", создал ряд документальных фильмов. С сентября 2005 по октябрь 2011 года был обозревателем на "Третьем канале", с сентября 2008 по октябрь 2011 года вел субботнюю итоговую информационно-аналитическую авторскую программу "Главная тема" и цикл программ "Актуальный разговор". С ноября 2011 по август 2012 года - заместитель руководителя "России-2" (ВГТРК). В 2012-2017 годах - главный продюсер Службы документальных фильмов телеканала "Россия" (ВГТРК).