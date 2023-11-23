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Московский Союз журналистов вошел в состав СЖР

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Союз журналистов Москвы (СЖМ) на съезде в столице переизбрал своего председателя, главреда "Московского комсомольца" Павла Гусева на новый срок, а также проголосовал за вхождение в Союз журналистов России (СЖР), сообщил в Telegram председатель СЖР Владимир Соловьев.

"9-й Съезд союза журналистов Москвы проголосовал за вхождение СЖМ в состав союза журналистов России как юридическое лицо", - написал он.

Соловьев также напомнил, что Гусев руководи Союзом журналистов Москвы уже 33 года. Его переизбрали на пять лет.

29 октября 2022 года на XIII съезде СЖР в его устав были внесены изменения, которые позволяют войти в его состав союзам журналистов, действующим как юридические лица (Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана). Выступая на съезде СЖР, Гусев тогда сообщил, что в случае принятия поправок в устав СЖР, московский союз незамедлительно подаст заявление о своем вступлении в организацию.

Владимир Соловьев СЖР Союз журналистов Москвы Павел Гусев
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