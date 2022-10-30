Песков заявил, что Запад должен увидеть "красные линии", обозначенные Москвой

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Кремле убеждены, что Запад должен увидеть "красные линии", обозначенные российской стороной, готовы терпеливо продолжать доносить свою позицию.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление Владимира Путина на Валдайском форуме мировоззренческим, объясняющим "подноготную тех процессов, которые сейчас происходят".

Он отметил, что это сильное выступление адресовано всему миру - и тем, кто согласится, и тем, кто не согласится. "Я убежден, что будет очень много споров, убежден", - сказал пресс-секретарь президента.

Говоря о том, что в Вашингтоне заявили об отсутствии принципиального нового в речи Путина, Песков сказал: "Ну, слушайте, они же не могли в Вашингтоне сказать: "Вау, какой великий Путин", - не могли априори. Но то, что они будут сидеть, думать, читать и перечитывать и анализировать - это сто процентов".

"По крайней мере они понимают таким образом наше российское видение жизни, наше отношение к тому, что происходит, и они просто теперь видят, обязаны увидеть, по крайней мере, где те самые "красные линии" и почему они образовались", - сказал Песков.

Он добавил, что неоднократное пояснение со стороны России "красных линий", за которые нельзя переходить, связано с тем, что Запад убежден в своей правое и "с первого раза до них не доходит". "Нужно очень терпеливо продолжать доносить свою позицию, тем более если это делать таким профессиональным, доходчивым и в то же время глубоко философским способом", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским ничего не стоят, нужно разговаривать не только с ним.

"Очевидно, что решающий голос - за Вашингтоном. Ну, невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом. В Киеве есть президент, законный президент Украины господин Зеленский, но достигать с ним каких-то договоренностей, основываясь на опыте мартовском, можно, но эти договоренности ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально", - сказал он.

В связи с этим представитель Кремля пояснил, что "как минимум, нужно разговаривать с кем-то, плюс с их вдохновителем, руководителем и так далее".

При этом Песков подчеркнул, что Владимир Путин постоянно говорит о своей готовности к переговорам.

"Готовы ли - не готовы ли, но на Западе должны это знать, должны это слышать", - добавил он.

Отвечая на вопрос, не воспримут ли на Западе готовность РФ к переговорам как признак слабости, Песков сказал: "Как бы они это ни воспринимали, они видят ситуацию де-факто, ситуация де-факто никак не говорит и не может говорить о нашей слабости. Но именно протягивать руку мира и руку переговоров может себе позволить только сильный человек".