КС указал на отсутствие сроков замены иностранных водительских прав при переезде в РФ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ выявил неопределенность сроков замены иностранных водительских удостоверений на российские, которая позволяет неправомерно наказывать переехавших в Россию. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда во вторник.

Суд проверил на конституционность пункт 12 статьи 25 федерального закона "О безопасности дорожного движения".

"Федеральный законодатель вправе (...) внести в действующее регулирование изменения, направленные на установление разумного срока обмена гражданином РФ в связи с его переездом на постоянное место жительства в РФ его действительного иностранного национального водительского удостоверения, выданного в другом государстве - участнике Конвенции о дорожном движении, на российское", - говорится в документе.

Поводом к рассмотрению дела стала жалоба Дмитрия Брашкина, получившего российское гражданство в 2017 году и поселившегося в Хабаровском крае.

Ранее Брашкин был гражданином Казахстана, где и получал водительские права. Он продолжил пользоваться ими и в России, в результате чего в 2019 году его оштрафовали за езду без прав. Суды указали, что иностранные удостоверения действительны только для тех, кто находится в РФ временно.

КС указал, что закон о безопасности дорожного движения предполагает право гражданина России, постоянно проживающего в стране, быть участником дорожного движения с водительским удостоверением государства, присоединившегося к Конвенции о дорожном движении.

Однако судебная практика исходит из приоритета Конвенции, согласно которой водительские права одной страны можно признавать на территории другой только до момента, пока она не стала обычным местом жительства владельца. Также оспоренная норма предполагает необходимость в таком случае менять иностранное водительское удостоверение на российское.

"Следовательно, согласно такому подходу, это право отсутствует у лиц, имеющих названное удостоверение и переехавших на постоянное место жительства в РФ, в том числе в связи с приобретением ими российского гражданства, с момента переезда", - пишет КС.

При этом ни в Конвенции о дорожном движении, ни в российских законах не прописан срок, в течение которого необходимо заменить права, подчеркивает суд. КС убежден, что это не может значить мгновенную утрату гражданином права управлять автомобилем по иностранному удостоверению "незамедлительно со дня его переезда на постоянное место жительства в РФ", и такой срок необходим.

Дополнительным подтверждением своего вывода суд считает внесенный правительством в июне 2022 года в Государственную думу проект поправок оспариваемого закона. Они предлагают считать недействительными иностранные и международные водительские права спустя год после получения вида на жительство либо гражданства РФ или спустя год после переезда в Россию.

Таким образом, оспоренный пункт не соответствует Конституции РФ.

Решения по делу Брашкина подлежат пересмотру, постановил КС.