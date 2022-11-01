Правительство приняло отставку двух замглавы Минцифры РФ Черненко и Яцеленко

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ освободило от должности двух заместителей министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) Андрея Черненко и Николая Яцеленко, соответствующие распоряжения опубликованы на портале правовой информации.

В документах уточняется, что они освобождены от должности по их просьбе.

Черненко курировал в Минцифры развитие государственных информационных систем в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление", внедрение электронного документооборота в органах власти, разработку платформ "Гособлако", Национальную систему управления данными (НСУД), координировал работу Департамента развития облачных сервисов и управления данными. Черненко вступил в должность замминистра 20 мая 2020 года.

Яцеленко координировал работу трех департаментов Минцифры: экономики и финансов; координации программ и проектов; цифровой трансформации и координации бюджетных расходов. Он занимал должность заместителя главы Минцифры с 18 июня 2021 года.

Также распоряжениями правительства новыми заместителями главы Минцифры назначены Григорий Борисенко и Евгений Филатов. Борисенко ранее руководил направлением по оказанию услуг в области анализа данных PwC. Филатов работал управляющим директором Accenture Россия.