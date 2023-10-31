Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Замглавы Минцифры Огуряев освобожден от должности

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - От должности замглавы Минцифры освобожден Дмитрий Огуряев, сообщила пресс-служба ведомства.

Огуряев работал в министерстве с 2020 года.

Его должность займет директор департамента развития инфраструктуры электронного правительства при министерстве Сергей Цветков.

Цветков работает в Минцифры более 10 лет, в течение этого времени он занимался развитием портала госуслуг, в 2020 году он стал директором департамента.

После назначения Цветков будет курировать развитие государственных электронных сервисов, внедрение суперсервисов на портале Госуслуг, развитие государственных информационных систем.

Минцифры Сергей Цветков Дмитрий Огуряев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В аэропорту Магаса усилили охрану из-за фейков о прибытии авиарейса из Израиля

Пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 10 суток ареста

Пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 10 суток ареста

Предварительный ущерб от инцидентов в аэропорту Махачкалы оценен в 285 млн руб.

Предварительный ущерб от инцидентов в аэропорту Махачкалы оценен в 285 млн руб.

Дума 1 ноября рассмотрит вопрос о лишении мандатов депутатов Власова и Белоусова

Дума 1 ноября рассмотрит вопрос о лишении мандатов депутатов Власова и Белоусова

Патрушев сказал, что дальнейшее использование параллельного импорта надо обосновать

Патрушев сказал, что дальнейшее использование параллельного импорта надо обосновать

Ввод Смоленской АЭС-2 запланирован на 2033-2035 гг.

Еще одна комиссия Думы рекомендовала лишить мандатов Власова и Белоусова

В Ялте задержан координатор покушения на экс-депутата Верховной рады Царева

В Ялте задержан координатор покушения на экс-депутата Верховной рады Царева

Первый полет самолета SJ-100 с российским двигателем ожидается в декабре

Первый полет самолета SJ-100 с российским двигателем ожидается в декабре

В Кремле исключили свободный выход из РФ для иностранных компаний

В Кремле исключили свободный выход из РФ для иностранных компаний
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });