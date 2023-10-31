Замглавы Минцифры Огуряев освобожден от должности

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - От должности замглавы Минцифры освобожден Дмитрий Огуряев, сообщила пресс-служба ведомства.

Огуряев работал в министерстве с 2020 года.

Его должность займет директор департамента развития инфраструктуры электронного правительства при министерстве Сергей Цветков.

Цветков работает в Минцифры более 10 лет, в течение этого времени он занимался развитием портала госуслуг, в 2020 году он стал директором департамента.

После назначения Цветков будет курировать развитие государственных электронных сервисов, внедрение суперсервисов на портале Госуслуг, развитие государственных информационных систем.