Хуснуллин попросит правительство о поддержке ипотеки вторичного рынка

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о планах просить правительство о мерах поддержки вторичного рынка. Он заявил об этом на заседании Совета Федерации, добавив что сейчас ипотека вторичного рынка никак не поддерживается.

"Мы в ближайшее время планируем просить на уровне председателя правительства, возможно, президента, собираться и находить решения, потому что без этого жилищное строительство развиваться не будет, - сказал он. - Если на вторичном рынке ипотека не развивается, то хуже продается ипотека на первичном".

Вице-премьер добавил, что Минстрой поддержит ипотеку на рынке первичной недвижимости.

По словам Хуснуллина, анализ прошедших двух лет показал, что население России улучшает жилищные условия.