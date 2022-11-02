Глава Минобороны РФ заявил о формировании единого с Белоруссией оборонного пространства

Белоруссия и Россия начали подготовку к совместным учениям "Щит Союза-2023"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Разрушение основ стратегической стабильности в мире делает особенно важным формирование единого оборонного пространства России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду.

"Продолжаем формировать единое оборонное пространство. Принята общая военная доктрина, ведётся совместное военное планирование, функционируют региональные группировки войск, а также единая система противовоздушной обороны", - сказал Шойгу в ходе совместной коллегии военных ведомств двух стран.

По его словам, "это особенно важно сегодня, когда в мире стремительно нарастает напряжённость, разрушаются основы стратегической стабильности, снижается роль международных институтов и усиливается конфронтация между Западом и Россией".

Глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин заявил в ходе заседания о начале подготовки к проведению совместного учения "Щит Союза-2023".

"Продолжается совершенствование объединенных военных систем. В этих целях наши органы военного управления проводят совместные мероприятия, обмениваются передовым опытом, совершенствуют нормативную правовую базу, проводят совместные тренировки. Начата подготовка к проведению совместного оперативного учения "Щит Союза-2023", - сказал Хренин, его слова цитирует пресс-служба белорусского министерства обороны.