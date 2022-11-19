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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Глава Минобороны Белоруссии заявил о нежелании своей страны втягиваться в конфликты

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил об отсутствии у республики планов вмешиваться в какие-либо конфликты.

"В наших планах нет никаких мыслей ввязываться в какие-то конфликты", - сказал он в субботу во время мероприятия, посвященного принятию военной присяги новым пополнением.

Министр также отметил, что "в процессе боевой подготовки военнослужащие (нового призыва - ИФ) примут участие во всех мероприятиях оперативно-боевой подготовки, которые планируется проводить в предстоящем учебном году". Уточняется, что одним из таких мероприятий будет совместное с Российской Федерацией учение "Щит Союза - 2023".

"Учитывая особенности современных конфликтов, на сегодняшний день мы очень внимательно анализируем и изучаем опыт современных войн, - подчеркнул Хренин. - И эти знания включаем в процесс боевой подготовки".

Белоруссия Виктор Хренин
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