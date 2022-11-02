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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Думский комитет одобрил проект об однокомпонентном тарифе на горячую воду

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по ЖКХ вынес положительное заключение на законопроект сенаторов, который предлагает для открытых систем водоснабжения в России ввести однокомпонентный тариф (за кубометр воды), сейчас такой тариф состоит из двух компонентов (плата за кубометр холодной воды и плата за услугу по ее нагреву).

Документ (№130228-8) в мае внесла в парламент группа сенаторов.

Согласно действующему законодательству, органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения для теплоснабжающих организаций. Первый компонент – это цена за 1 кубический метр холодной воды, второй компонент – это цена за 1 гигакаллорию тепловой энергии, необходимой для нагрева холодной воды, для того чтобы она стала горячей. В свою очередь, однокомпонентный тариф представляет собой фиксированную величину за единицу коммунального ресурса.

Сейчас однокомпонентный тариф применяется по всем видам коммунальных ресурсов за исключением горячего водоснабжения из открытых систем, напоминают авторы в пояснительной записке.

"Применение однокомпонентных тарифов на горячую воду позволит исполнителям коммунальных услуг осуществлять расчет платы за горячее водоснабжение исходя из экономически обоснованных тарифов на горячую воду, а гражданам понимать правильность и правомерность предъявленных начислений за горячее водоснабжение", - говорится в заключении комитета.

"Законопроект разработан в целях синхронизации подходов к установлению однокомпонентных или двухкомпонентных тарифов на горячую воду в связи с отменой с 1 января 2022 года запрета на использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения", - напоминается в отзыве правительства на законопроект.

Как сообщалось, в конце прошлого года Госдума приняла закон, отменяющий обязательное переоборудование с 1 января 2022 г. открытых систем горячего водоснабжения (ГВС) в закрытые, бизнес оценивал затраты на такое переоборудование в 80 млрд рублей.

При работе открытых систем холодная вода питьевого качества нагревается на ТЭЦ, ГРЭС или в котельных и подается в помещения по тем же трубопроводам, что и вода к батареям. В закрытых же системах вода из системы отопления не поступает в краны для питьевой воды. Обязательное разделение тепловой сети и системы горячего водоснабжения предполагалось в том числе для лучшего соблюдения санитарных норм.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума
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