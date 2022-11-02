Россия перечислит взнос структуре ООН в рублях вместо долларов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Россия перечислит ежегодный взнос Фонду ООН в области народонаселения за 2022 год в рублях, а не долларах США, говорится в распоряжении правительства РФ.

"В пункте 1 распоряжения правительства РФ от 29 октября 2019 года 2558-р слова "в 2022 году - 1 236 321 доллар США" заменить словами "в 2022 году - в российских рублях в сумме, эквивалентной 1 236 321 доллару США по операционному обменному курсу Организации Объединенных Наций на дату платежа", - говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов.

В распоряжении правительства 2558-р говорилось о том, что соответствующая сумма должна быть перечислена Фонду ООН в области народонаселения на реализацию проекта "Содействие странам СНГ в укреплении систем сбора, анализа и применения демографических данных с целью фактологического сопровождения разработки политики в области развития".

Ранее о том, что Россия прорабатывает возможность перейти на перечисление взносов в бюджет Организации Объединенных Наций и учреждений системы ООН в рублях, "Интерфаксу" сообщал директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.

"Переход на перечисление взносов в рублях прорабатывается и во многом зависит от готовности и возможности наших партнеров в ООН принимать платежи в российской валюте", - сказал он в интервью агентству в июле 2022 года.

По его словам, новые модальности исполнения финансовых обязательств перед бюджетами ООН и ее специализированных учреждений Россия была вынуждена проработать в связи с санкциями Запада, направленными на ограничение нормальной работы финансовой системы России.

"Ожидаемо, основные проблемы связаны с действиями американских банков. В ряде случаев недружественную политику проводят представители швейцарской банковской системы", - сообщил ранее Ильичев.